ALLUMIERE - È stata una serata intensa e partecipata quella del 29 luglio ad Allumiere, nel suggestivo cortile del Palazzo Camerale, dove si è tenuto l’evento “Senti chi scrive!”, promosso dall’associazione Book Faces in collaborazione con il Comune di Allumiere, Incontrarte e Regione Lazio.

Un appuntamento nato per celebrare la scrittura come strumento di espressione personale e crescita collettiva, che ha visto la partecipazione di 50 spettatori e l’intervento di 16 scrittori provenienti dai laboratori di scrittura creativa promossi dall’associazione.

Ad aprire la serata è stato Marco Salomone, presidente di Book Faces, affiancato dal sindaco Luigi Landi, che ha portato il saluto istituzionale e il plauso dell’amministrazione comunale a un’iniziativa capace di unire cultura, formazione e cittadinanza attiva.

A condurre l’incontro è stato Anthony Caruana, scrittore, insegnante dei laboratori e socio onorario di Book Faces, che ha moderato con la consueta sensibilità un viaggio attraverso le parole e le emozioni dei partecipanti. Caruana ha condiviso anche momenti musicali insieme alla cantautrice Eleonora Bernabei, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente e suggestiva.

La lettura dei racconti, affidata all’attore e fondatore di Vicolo Cechov Roberto Rotondo, ha dato voce a testi carichi di vissuto, immaginazione, coraggio e autenticità, frutto di un percorso formativo profondo e trasformativo. Scrivere, in questo contesto, non è solo un esercizio creativo, ma un’esperienza che mette in contatto con sé stessi e con gli altri.

I protagonisti della serata sono stati: Serena Santacroce, Nadia Ceccarelli, Valeria Restante, Angela Tandurella, Cristina Di Claudio, Alice Di Matteo, Massimiliano Romitelli, Andrea Sturiale, Martina Spuri, Chiara Brunamonti, Naomi Vittori, Sara Sansone, Stefania Camilletti, Anna Castagna, Amalia Dell’Anno, Flavia Verbo.

Grande emozione ha accompagnato ogni lettura, segno del valore personale e collettivo del traguardo raggiunto: il completamento di un percorso di scrittura che porta ciascun corsista a confrontarsi con i propri limiti, ad evolvere e a migliorarsi. Non solo un punto di arrivo, ma anche un invito a proseguire: la serata è stata infatti un’occasione per presentare i futuri corsi di scrittura creativa, aperti a tutti coloro che vogliono riscoprire il piacere di raccontarsi e raccontare.

“Senti chi scrive!” si conferma così un momento prezioso di condivisione e promozione culturale, che rende Allumiere sempre più protagonista nel panorama delle iniziative legate alla scrittura e alla creatività.

