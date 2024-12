ALLUMIERE - Bellissima e molto formativa è stata la passeggiata sul nuovo anello celeste (quello dei Faggi) de "Il Cammino dei Minatori". L'iniziativa, facente parte del calendario della "Festa d'Autunno Anteprima" che si è svolta sabato e domenica, è stata promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l'associazione Il Cammino dell'Allume allo scopo di far conoscere le bellezze del territorio attraversando i tre percorsi del Cammino dei Minatori. Ancora un centro messo a segno dalla Pro Loco di Allumiere, presieduta da Maria Pinardi: l'attivissima associazione collinare è stata promotrice di un'altra riuscita iniziativa molto importante per promuovere Allumiere, ciò è stato possibile grazie alla sinergia con l'eccellente associazione "Il Cammino dell'Allume" presieduta da Lara Sgamma. Un nutrito gruppo di partecipanti, accompagnati dai volontari delle due associazioni promotrici, hanno effettuato una passeggiata non troppo impegnativa ma molto suggestiva e di alto valore ambientale. La passeggiata è partita da piazza della Repubblica e qui si è conclusa. La mattinata è stata molto formativa perchè dei volontari del Cammino dei Minatori oltre a spiegare lungo il percorso le bellezze naturalistiche hanno spiegato anche come funziona la segnaletica CAI o le tracce GPS.

A tutti i partecipanti è stata consegnata una scheda con 4 facciate, le credenziali, la cartina, gli spazi per apporre i timbri per ogni sentiero fatto e un bellissimo messaggio: "Benvenuti sul "Cammino sei Minatori". Come nelle grandi storie e leggende degli uomini che hanno lottato e costruito il mondo, anche noi siamo chiamati a percorrere lunghe strade nella nostra avventura di vita. Attraverso il "Cammino dei Minatori" sarete invitati a unirvi a una squadra di esploratori coraggiosi, determinati a superare le sfide e a raggiungere gli obiettivi più nobili. Come i Minatori che scendono nelle profondità della terra alla ricerca di tesori nascosti, voi esplorerete le vostre capacità, affronterete le vostre paure e supererete i vostri dubbi. Insieme saremo più forti e uniti. Preparatevi a unirvi a noi in questo emozionante viaggio, dove la solidarietà, la determinazione e il coraggio saranno le nostre guide. Il "Cammino dei Minatori" vi attende per vivere un'avventura indimenticabile".

"L'iniziativa in collaborazione con l'associazione Il Cammino dell'Allume è nata perché noi della Pro Loco abbiamo deciso di avere un ruolo centrale per il Cammino dei Minatori diventando il "Punto Accoglienza" per i camminatori che avranno voglia di mettersi in gioco e percorrere i tre sentieri. Punto dove verranno consegnate le credenziali per il viaggio e date le prime informazioni ai viaggiatori. Quale miglior modo per dare queste info di vederle direttamente sul campo. E quindi con un gruppo di 6 componenti della Proloco due volontarie guide dell'associazione Camino dell'Allume più 5/6 camminatori venuti dai paesi vicini abbiamo affrontato il percorso celeste. Sei km che ci hanno visto passare dalla Castellina per arrivare a piazzale Cesare Moroni per poi addentrarci nel Faggeto fino ad uscire di nuovo nel paese. Questo percorso è percorribile anche dai meno esperti camminatori ed è stato tracciato e segnalato dal CAI e, soprattutto, dalla segnaletica messa dagli stessi volontari, ai quali vanno i nostri complimenti per la dedizione e il rispetto dei nostri territori. Tutto il percorso è costantemente monitorato, tenuto pulito e messo sempre in sicurezza proprio dai volontari".

