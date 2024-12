LADISPOLI - Anche quest'anno la Marcia degli Alberi è stata un successo. "Più alberi per vivere" e "Più alberi per respirare" sono alcuni degli slogan dei piccoli studenti che hanno partecipato domenica scorsa all'ottava edizione della manifestazione. Volontari, cittadini e studenti hanno messo a dimora 30 alberelli e molte piantine aromatiche. Lo slogan di quest'anno era "noi piantiamo alberi ... e ce ne prendiamo cura" perché i volontari provvederanno per almeno 3 anni a prendersi cura delle piante messe a dimora, in particolare l'innaffiamento nei mesi estivi. Una giornata di festa, insomma, all'insegna dell'educazione ambientale. «Un gesto concreto per l'ambiente e per le future generazioni».

