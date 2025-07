ALLUMIERE - Eccezionale successo per “Insieme in Musica”, il concorso canoro ideato e condotto con maestria da Max Petronilli, cantante, docente e appassionato promotore della musica tra i giovani. Un evento che, giunto ormai alla sua quarta edizione, si conferma come uno dei momenti più coinvolgenti e partecipati dell’estate, capace di unire musica, emozioni e comunità in una formula vincente e amatissima dal pubblico. La manifestazione, ospitata all’interno della grande festa della Contrada Ghetto, è stata accolta con un entusiasmo travolgente, registrando la presenza di oltre mille spettatori, famiglie, bambini, appassionati e curiosi, tutti pronti ad applaudire i 38 artisti in gara. Una risposta straordinaria che testimonia la crescita costante di questo appuntamento, nato da un’idea semplice ma potente: dare spazio al talento e alla passione, in un contesto sano, stimolante e festoso. Fondamentale, ancora una volta, il lavoro impeccabile della Contrada Ghetto e del suo presidente Cristian Canestrari, che ha creduto fin dal principio nella forza del progetto e che, con il suo entusiasmo, il sostegno del direttivo e l’energia dei contradaioli, ha contribuito in maniera decisiva alla realizzazione di un evento curato in ogni dettaglio. È stato un esordio da incorniciare per Canestrari, al suo primo anno da presidente, che ha saputo coniugare spirito di squadra, organizzazione e capacità di coinvolgimento, dimostrando come il Ghetto non sia solo una contrada storica, ma anche un motore culturale e aggregativo vitale per la città. L’edizione 2025 di “Insieme in Musica” ha visto in gara 38 cantanti selezionati su 47 richieste di partecipazione: un numero che parla da sé, e che ha costretto Max Petronilli, per esigenze di tempo e organizzazione, a fissare un limite massimo, senza però rinunciare alla varietà e alla qualità. Il livello della gara è stato altissimo, sia nella categoria under che in quella over, con interpretazioni toccanti, esibizioni cariche di energia, emozioni forti e tanta musica di qualità. Il pubblico ha accompagnato ogni concorrente con calore, applausi e partecipazione, rendendo la serata un’autentica festa della musica. Non è stato facile per la Giuria di Qualità composta da Laura Gurrado, Stefania Bentivoglio, Giulia Leonardo, Irene Gargiulli, Eleonora Bernabei, Fabio Caponi e Anthony Caruana scegliere i vincitori, così come non è stato semplice per la Giuria della Stampa, composta da Cristiana Vallarino, Patrizia Chimenti, Matteo Ceccacci Il Premio Simpatia, assegnato da tutti i concorrenti in gara, è andato alla piccola Bianca Santori, 8 anni, per la sua spontaneità, dolcezza e simpatia. Il Premio della Stampa è stato assegnato a Chiara Compagnone, 9 anni, per l’elegante e toccante interpretazione di “A Million Dreams” eseguita in perfetto inglese. Il Premio della Critica “Flavio Mazzocchi” è andato al giovanissimo Gabriele Abrutini, 12 anni, per l’intensa esecuzione de “La Cura per Me”, che ha emozionato giuria e pubblico. Il vincitore della categoria Under 14 è stato Manuel Olivieri, che a soli 10 anni ha incantato con la sua interpretazione matura e sentita di “Perdere l’amore”. Per la categoria Over 14 la vittoria è andata all’eccezionale Alessia Starrabba, che ha portato sul palco una raffinata e intensa versione di “I’ll never love again”, conquistando unanimi consensi. Tra le esibizioni più applaudite anche quella dell’ospite speciale della serata, Bruschi, vincitore della passata edizione. A premiare i vincitori anche il sindaco Landi, presente tra il pubblico per portare il proprio saluto e riconoscimento all’organizzazione, ai partecipanti e all’intera Contrada Ghetto. Max Petronilli, visibilmente commosso e soddisfatto, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti con parole piene di affetto e riconoscenza. Complimenti a Max Petronilli, motore infaticabile e cuore pulsante del concorso, per la passione, la professionalità e l’umanità che mette in ogni iniziativa e complimenti alla Contrada Ghetto per la capacità di fare comunità attraverso la cultura e lo spettacolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA