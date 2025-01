CERVETERI - «Oltre 12mila visitatori» al Presepe Vivente al parco della Legnara. A tirare le somme della tre giorni che ha visto decine e decine di volontari rimboccarsi le maniche per far rivere la tradizione, è il sindaco etrusco, Elena Gubetti. «L’impegno e la dedizione della comunità di Santa Maria Maggiore guidata da don Gianni Sangiorgio è stato premiato da un grande successo di pubblico». Un successo terminato con l’arrivo dei Re Magi, accompagnato «anche dalla presenza del nostro vescovo, monsignor Gianrico Ruzza che ha voluto ringraziare tutti i volontari che hanno realizzato questo straordinario spettacolo in uno scenario suggestivo e unico ricordando anche che tanti anni fa, fu proprio don Domenico Gianandrea a dare il via a questa che oggi è diventata una nostra importante tradizione. Grazie al contributo e alla partecipazione di tutti - ha proseguito ancora il primo cittadino - il Presepe Vivente di Cerveteri si conferma un evento di grande valore culturale, sociale e spirituale, in grado di promuovere il territorio e i suoi valori». «L’appuntamento - ha concluso Gubetti - è al prossimo anno con la speranza di continuare a crescere e condividere insieme momenti di comunità e tradizione immersi nella magia del Natale».

