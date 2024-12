I carabinieri del Nas indagano sull’intossicazione degli studenti in gita a Montecatini. In 52 tra studenti e adulti, tra cui 20 ragazzi del liceo Ruffini di Viterbo e una loro insegnante, sono finiti in ospedale dopo aver accusato disturbi gastrointestinali.

I primi malori sono stati accusati nella notte tra giovedì e venerdì. Tutti avevano cenato in albergo.

Trasportati in ospedale, sono stati reidratati e sottoposti agli accertamenti clinici del caso.

Nel frattempo l’attenzione si è concentrata sulle cause che hanno provocato questa intossicazione di massa.

La Asl locale ha disposto i campionamenti di acqua e di cibo servito la sera prima, che sono stati eseguiti sin dalla mattina di venerdì.

Agli studenti sono state servite penne alla panna con prosciutto, scaloppine con piselli e torta al cioccolato. Su denuncia della preside del liceo Ruffini di Viterbo sono partite anche le indagini dei Nas.

Secondo quanto si è appreso, stando a un primo esame visivo e organolettico, i prodotti si sarebbero presentati in perfetto stato di conservazione, saranno tuttavia gli esiti delle analisi di laboratorio, attesi nei prossimi giorni, a chiarire la natura dell’intossicazione ed, eventualmente, a stabilire eventuali responsabilità.