LADISPOLI – Semaforo verde per le agevolazioni relative al trasporto scolastico per alunni disabili. Possibilità di percepire il bonus anche per quanto riguarda il vicino comune di Cerveteri. Sia palazzo Falcone che il Granarone rendono note alle famiglie interessate le modalità su come presentare domanda e agganciare il contributo a rimborso delle spese di trasporto scolastico per gli alunni che frequenteranno l’anno scolastico 2025/2026. La misura è rivolta agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali, paritarie o ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Il bonus, gestito dalla Regione Lazio, si basa su linee guida trasmesse lo scorso mese di agosto. Per richiederlo, i genitori devono compilare l’apposito modulo e allegare la certificazione di disabilità, oltre alla copia dei documenti d’identità del dichiarante e del beneficiario. Il valore del contributo – si legge nei due comunicati dei municipi di Ladispoli e Cerveteri - sarà calcolato su una spesa media di 0,80 euro al chilometro, per un massimo di 40 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giorno di frequenza nei rispettivi plessi. L’importo massimo annuale per ciascun utente non potrà superare i 6.500 euro che comunque è un buon aiuto per chi si trova in difficoltà. Un contributo aggiuntivo potrà essere previsto in caso di disabilità grave o condizioni di particolare isolamento, a seconda della disponibilità delle risorse. La richiesta deve essere inviata all’Area IV – Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ladispoli, tramite Pec all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it, entro e non oltre le 12 dell’8 settembre. Per quanto riguarda Cerveteri comunecerveteri@pec.it, oppure si può consultare sempre il portale del comune o recarsi direttamente negli appositi uffici sempre fino all’8 settembre prossimo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA