TOLFA - A Tolfa alunni della quinta giornalisti in erba per raccontare Tolfa vista dai bambini. Dopo 5 anni in cui gli eccezionali alunni della classe 5A dell'IC di Tolfa (presieduto dalla attivissima ds Brigida Di Marcello), guidati dalla loro docente Antonella Tagliani, hanno seguito un bellissimo percorso didattico per acquisire al meglio le competenze linguistiche e ora, a fine ciclo, raccolgono i frutti e si cimentano nel giornalismo. Dopo aver appreso le regole dei vari tipi di testo, tra cui anche quello poetico, gli alunni del plesso di via Lizzera hanno imparato le regole del giornalismo: ora con fotocamere alla mano stanno andando in giro per il loro amato Borgo per trovare notizie, fotografare, intervistare, trovare le fonti, raccogliere materiale fino poi a redigere ognuno il suo articolo. Ragazzi svegli, attenti, vogliosi di imparare, curiosi e determinati a far sentire forte e chiara la loro voce per raccontare a tutti Tolfa con le sue bellezze, le tradizioni, i beni ambientali e culturali, le eccellenze, i prodotti e piatti tipici e quant'altro.

"Come concludere un percorso didattico sul testo espositivo? Come approfondire il linguaggio giornalistico? Per i venti alunni della V A dell’ IC Tolfa, guidato dalla prof.ssa Di Marcello Brigida, è stato facile trovare una soluzione, chiedere l’intervento della cara e inarrestabile Romina Mosconi. Presto fatto! Mercoledì due aprile i bambini hanno potuto assistere ad una lezione di giornalismo veramente coinvolgente. Gli argomenti toccati sono stati tanti e hanno tenuto alta l’attenzione dei piccoli reporter. Lo spazio dedicato alle domande rivolte alla giornalista del quotidiano La Provincia e del telematico www.civonline.it - ha permesso di approfondire l’argomento dal punto di vista tecnico e della scrittura. Molto interessante è stato il momento in cui si è affrontato e attenzionato il mondo del web, le insidie che presenta e i comportamenti da tenere per la cyber sicurezza". La lezione è volata e i bambini alla fine hanno voluto ringraziare a loro modo per la professionalità e la gentilezza scrivendo dei pensieri. "Sarebbe ancora più bello poter andare nella sede del giornale - scrive S. G. - spero che questi incontri si ripetano! Grazie maestra Romina, ci rivedremo quando saremo colleghi". C.G. invece scrive: "Per me è stata un’esperienza formativa, ma soprattutto la giornalista è stata molto divertente e ci ha spiegato con parole adatte a noi bambini tutto ciò che fa parte del mondo giornalistico e come riconoscere le notizie false da quelle vere". C.S.: "È stato un pomeriggio fantastico! Abbiamo conversato per ore e preso appunti, le parole volavano per la classe come farfalle che noi dovevamo catturare e fare nostre. Non dimenticherò mai questa lezione, quel pomeriggio sono diventata anche io un po’ giornalista". Veramente molto soddisfatta per come la bellissima risposta degli alunni si è detta Romina Mosconi: "Ho trovato una bellissima classe: venti alunni vivi, educati, simpatici, svegli, intelligenti, curiosi e attenti. È stato meraviglioso vederli presi dall'argomento, vedere come prendevano appunti, sentire come vedono il mondo di noi tutti, vedere i loro volti illuminati con certi argomenti. Sono ragazzi empatici che hanno saputo emozionarsi e commuovere. Hanno posto anche molteplici domande davvero pertinenti e intelligenti. Ho potuto constatare che gli alunni hanno buone basi e per loro prevedo un roseo futuro scolastico". La maestra Antonella Tagliani poi conclude: "Complimenti a tutti gli alunni. Questa è la scuola che ci piace: speriamo di aver piantato tanti semi da cui cresceranno alberi forti e pronti ad affrontare la vita".

