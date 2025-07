LADISPOLI - «Le strisce pedonali sono scomparse a Torre Flavia: un pericolo per tutti». A segnalarlo è l’associazione “Ladispoli Sostenibile” che mette in guardia i turisti e i residenti che si recano quotidianamente nell’oasi e nel sentiero che conduce alla spiaggia. «Qui ogni giorno – prosegue Giuseppe Fiorini, referente - transitano centinaia e centinaia di persone tra famiglie, bambini e visitatori e le strisce zebrate sono ormai quasi invisibili. Una situazione che mette seriamente a rischio la sicurezza di chi attraversa la strada. Serve una manutenzione costante della segnaletica stradale, soprattutto nei punti più delicati come questo».

Ladispoli Sostenibile chiede dunque al municipio il ripristino delle strisce erose dal maltempo in uno dei luoghi più frequentati del nostro territorio. Altre aree cittadini si trovano nelle stesse condizioni fra strisce cancellate e cartellonista verticale divelta e che dovrebbe essere sostituita per la sicurezza degli automobilisti.

