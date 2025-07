ALLUMIERE - Ancora una volta, Allumiere ha saputo emozionare e stupire. La magia della Notte del Buttero ha avvolto la splendida Cava Gangalandi, regalando una serata carica di tradizione, adrenalina e senso di appartenenza. In questo scenario naturale mozzafiato si è svolta con straordinario successo la XIX edizione della celebre giostra equestre. La manifestazione, promossa con impeccabile cura da un gruppo di volontari e dalla Contrada La Bianca in collaborazione con il Comune di Allumiere, dall’Università Agraria, dall’Associazione Nazionale del Cavallo Tolfetano, ha offerto al pubblico uno spettacolo di straordinario valore tecnico ed emotivo, riuscendo ancora una volta a coniugare intrattenimento e profondità culturale. L’evento si è svolto all’interno del programma della Sagra del Contadino, promossa e organizzata alla perfezione dalla Contrada La Bianca..La Notte del Buttero è stata condotta magistralmente dallo speaker dottor Alessandro Mellini, figura nota e apprezzata nel mondo degli eventi equestri, capace di raccontare ogni momento con competenza, entusiasmo e sensibilità, dando ritmo e calore all’intera serata. La sua narrazione ha accompagnato il pubblico lungo tutte le fasi della gara, offrendo spunti storici, approfondimenti tecnici e aneddoti che hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente e formativa.Numeri da record hanno segnato l’edizione 2025: 19 squadre partecipanti, 57 cavalieri in rappresentanza dei principali centri equestri della Maremma laziale. A trionfare è stata la squadra La Quercia, composta da Fabio Porchianello su Porsenna, Sara Quatrini su Incesta e Marco Quatrini su Jerry, che ha chiuso la propria prova con il miglior tempo complessivo: 147,77 secondi, una prestazione impeccabile, frutto di talento, affiatamento e preparazione atletica. La loro corsa è stata accolta da un fragoroso applauso del pubblico, che ha riconosciuto il grande valore tecnico della loro gara. Seconda classificata la squadra I Tre dell’Avemaria, con Stefano Olivetti su Tremendo, Niko Barberini su Vandalo e nuovamente Fabio Porchianello su Pascià, con un tempo di 162,84 secondi. Terzo posto, con 179,84 secondi, per La Piparella, formata da Giulio Onori su Bombardino, Andrea Chiozzi su Spritz e Stefano Castori su Seadas, anche loro protagonisti di una bella prova applaudita.Particolarmente emozionante è stata la partecipazione dei giovanissimi cavalieri della squadra FLC Cavalli: Gabriele Marcoaldi, 7 anni, Elisa Quagliata, 12, e Giorgia Vittori, 11. Soddisfatti gli organizzatori, che già guardano all’edizione del ventennale, in programma per il 2026.

