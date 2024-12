FIUMICINO – Tragedia a Passoscuro per la morte di una donna di 66 anni giunta all’Aurelia Hospital di Roma nel pomeriggio di giovedì in codice rosso con gravi segni di strangolamento. Con probabilità la vittima soffriva – da come ricostruito - di demenza senile ed è stata trovata priva di sensi in casa dove era presente anche la figlia 40enne. Indagano i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla Compagnia di Civitavecchia. I primi sospetti sarebbero ricaduti proprio sulla figlia ma i militari hanno ascoltato anche gli altri familiari e saranno decisive le prossime ore per capire le decisioni della magistratura. L’appartamento, intanto, è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Civitavecchia. (segue)