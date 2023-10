CERVETERI – Le strade sono colabrodo, gli enti preposti non intervengono, sia il Comune per le strade urbane che Città metropolitana per quelle provinciali, e i cittadini tornano a farsi sentire chiedendo quanto prima degli interventi. Tra le aree più a rischio, a seconda della competenza, via Fontana Morella, via Settevene Palo e via di Zambra. L’opposizione si fa carico delle richieste. «Le strade di Cerveteri – parla Gianluca Paolacci, consigliere comunale di centrodestra - hanno urgente bisogno di una riqualificazione e non solo. Con l'arrivo dell'inverno, pioggia e freddo, non possiamo permettere che da parte di chi governa non ci siano provvedimenti sul tema della sicurezza stradale, argomento che entra da un orecchio ed esce da un altro. Non ci sono rilevatori, non esistono dossi, non vi è il benché minimo senso di responsabilità su aree dove negli ultimi anni ci sono stati incidenti e morti». Poi l’appello affinché vengano utilizzati i soldi dalle casse comunali. «I cittadini pagano le tasse – conclude Paolacci - e hanno diritto alla sicurezza. Inoltre manca l'illuminazione nelle campagne, un invito ai ladri ad entrare e fare razzie nelle case. Ci sono vie senza un lampioni. Mi auspico anche maggiori controlli, non si può vivere con il terrore». Parola ai residenti. «Praticamente sono anni – racconta Giovanni Piovano – che qui combattiamo con le varie amministrazioni che non intervengono sul regolare ripristino dell'asfalto che è diventato irregolare presentando un abbassamento importante sulla parte destra della carreggiata direzione Aurelia, interessato dai lavori e, quindi pericoloso».

