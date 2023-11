TOLFA - Alcuni residenti di Santa Severa nord hanno protestato per la mancanza dell'illuminazione pubblica. "Ogni anno c'è il problema dell'illuminazione al mattino - scrivono i residenti - i bambini sono sempre in mezzo alla strada per prendere il pulmino e col buio è estremamente pericoloso. Alcuni residenti hanno chiamato i vigili e il Comune».

A rispondere come sempre prontamente alle esigenze e alle problematiche dei residenti l'assessore Mauro Folli.

"C'è stato un problema all'orologio che regola l'illuminazione, i cittadini mi hanno chiamato e sono intervenuto contattando con urgenza la ditta», spiega Folli.

«Gli addetti hanno regolato l'orologio per la mattina, il pomeriggio e la sera e tutto, quindi, è tornato a posto. - assicura l’assessore - Ora il problema non sussiste più perché è stato ripristinato tutto».

