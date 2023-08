Per un costo di 31mila 500 euro, l’amministrazione comunale interviene per ripristinare la viabilità interrotta a fine giugno, dopo una frana, in via Signorino.

Dissesto nella parete rocciosa con relativa caduta di massi, come riporta la determina del dirigente. Dopo il sopralluogo, fu deciso di chiudere il tratto interessato, con transenne e poi barriere new jersey.

Palazzo dei Priori, temendo ulteriori smottamenti, il 23 giugno aveva emanato l’ordinanza che riguardava la parte interessata, con divieto di transito.

