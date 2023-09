Sono finalmente iniziati i lavori di rimozione dei massi di protezione dalla Sp Vitorchianese 22, a Viterbo, meglio nota come Strada Acquabianca. Il che significa che entro la fine della settimana verrà finalmente riaperto il traffico in entrambi i sensi di marcia. L'amministrazione provinciale di Viterbo, guidata dal presidente Alessandro Romoli, ha mantenuto la promessa fatta ai cittadini. La Provincia ha infatti lavorato duramente affinché negli ultimi mesi si procedesse con la realizzazione dei lavori di consolidamento della Strada Acquabianca in modo da rimuovere il semaforo semovente che dal 2019, anno della frana, regola il traffico alternato su una sola corsia. L'attuale amministrazione provinciale, fin dall'inizio del proprio mandato a dicembre 2021, ha deciso infatti di dedicare ingenti risorse sia di personale che economiche per il progetto di ripristino del traffico in entrambi i sensi della provinciale 22. «Non è stato affatto facile perché la pubblica amministrazione deve seguire tutta una serie di iter burocratici che allungano le tempistiche per lo svolgimento dei lavori - ha commentato il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. Ma allo stesso tempo non potevamo più permettere che, dopo 4 anni, un semaforo semovente regolasse ancora il traffico. Abbiamo lavorato tantissimo a questo progetto, ma alla fine siamo riusciti a risolvere una problematica seria e molto sentita dai cittadini. E non c'è soddisfazione più grande per chi amministra il territorio. La Provincia c'è ed è in grado di lavorare con efficacia per lo sviluppo della Tuscia». Per alcuni giorni dopo la riapertura del doppio senso di marcia rimarrà il cartello di segnalazione della presenza del cantiere: a breve si procederà infatti a un veloce intervento di riasfaltatura della provinciale 22.

