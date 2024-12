TOLFA - Tolfa sul podio dei migliori vini grazie all'azienda "Poggio della Stella" di Flavia Morra &C (strada Tolfa-Santa Severa), il cui vino "Storno" è stato premiato tra i migliori "100 Top Hundred novità 2024" dalla guida "Golosaria", selezionato tra i vini provenienti da tutta Italia. Grande la soddisfazione delle proprietarie premiate a Milano. Il premio ottenuto dal vino Storno non solo premia il lavoro e l'eccellenza dei vini dell'azienda tolfetana "Poggio della Stella", ma porta alti i colori di Tolfa con soddisfazione di tutti.

"Anni fa siamo partiti dalla convinzione che i vitigni autoctoni laziali ed il nostro fantastico territorio potessero avere una marcia in più ed oggi arrivati fin qui ne siamo sempre più convinti - spiegano i proprietari di Poggio della Stella - Golosaria è un festival enogastronomico che si tiene ogni anno presso la Fiera Milano". Ideata dai giornalisti, Paolo Massobrio e Marco Gatti Golosaria ad oggi è una delle più importanti manifestazioni a livello nazionale; il festival si divide nell’area food, con centinaia di aziende presenti da tutto il territorio nazionale, e area Wine. La manifestazione comprende anche l’uscita di una guida con dei premi destinati ad entrambe le aree. Per il vino vengono premiati da una giuria i 100 migliori Vini top Hundred novità e i 100 migliori vini delle cantine storiche lo Storno è stato selezionato tra i 100 top Hundred novità 2024 tra campioni degustati da Cantine di tutta Italia.

Modalità di selezione: i giudici, andando per locali, degustano vini e cibo assegnando poi i giusti riconoscimenti. "Il nostro vino -concludono dall'azienda Poggio della Stella - è stato degustato sulla piazza di Roma, dove ormai da anni abbiamo un ampio mercato". L"enologo della cantina Poggio della Stella, Simone Iannotti spiega - siamo orgogliosi di essere stati selezionati in questa Categoria: è per noi un onore ed il giusto riconoscimento per l'impegno di tutta la nostra famiglia. Lo Storno, nome in tributo ad un tipo di manto del cavallo tolfetano, è prodotto da uve di trebbiano verde riconosciuto IGP Lazio. La sua particolarità? Il nostro Trebbiano verde è lavorato in purezza proprio questo, ma anche il giusto clima della località Poggio della Stella, gli dona un tono fruttato e quel sapore audace che lo ha premiato portandolo tra i tre vini Top Hundred novità 2024 - Lazio".

