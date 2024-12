ALLUMIERE - "C'è un luogo nel Lazio divenuto simbolo delle Sante Crociate grazie all'agrifoglio: Allumiere". Ad esprimersi così gli organizzatori di una particolare e suggestiva escursione nel territorio di Allumiere che si terrà nella giornata odierna. "Passeggeremo per la Faggeta che la circonda, ascoltando storie di crociati e minatori. Conosciuta come "Faggeta depressa" per la quota inferiore rispetto alla media, in cui sono cresciuti i propri faggi, l'area protetta che farà da sfondo al nostro trekking rappresenta una delle faggete più importanti e meglio conservate del Centro Italia. Con un'estensione di circa 400 ettari, è considerata una delle foreste più antiche del Lazio, con alcuni esemplari di faggio che hanno superato i 500 anni di età - spiegano gli organizzatori - tra questi faggi scopriremo cave e miniere utilizzate per l'estrazione di alunite, minerale da cui si ricava l'allume, perdendoci nelle atmosfere della Cava del Silenzio, cercando tra le sbarre i pipistrelli che abitano la grotta di Santa Barbara e scoprendo storie, leggende e misteri nascosti tra Allumiere e la Madonna di Cibona.

Una camminata nella Faggeta di Allumiere è un'esperienza unica e indimenticabile. Si entra in un mondo di pace e tranquillità, circondati da alberi secolari e da una natura incontaminata". Il percorso ad anello ha una lunghezza totale di 9 km circa con un dislivello totale in salita di 310 metri di media difficoltà. L'escursione è adatta a chi abbia già esperienza nelle escursioni, che abbia un buono stato di forma fisica e di allenamento. Il tipo di terreno che si incontrerà sarà un susseguiti di aentiero, sottobosco e tratti asfaltati. Sono ammessi i minori abituati a camminare, che abbiano almeno 12 anni e solo se accompagnati da uno dei genitori o da adulto che ne fa legalmente le veci. Sono ammessi i cani solo se sono tranquilli, socializzanti e abituati a procedere in gruppo, preferibilmente al guinzaglio. L'escursione è riservata a tutti coloro che siano in perfetto stato di salute e buona forma fisica e senza patologie che ne pregiudichino il completamento del percorso.. la quota si partecipazione è di 12 euro.

Sarà possibile corrispondere l’intero importo in contanti direttamente oggi prima dell'escursione. Sono obbligatori scarponcini da trekking con suola integra antiscivolo (no scarpe da ginnastica o con suola liscia). Portare zaino comodo e stabile adatto alle escursioni, indossare abbigliamento a strati comodo ed adatto alla stagione; portare un capo impermeabile (mantella, giacchetto, k-way, poncio o simili) da utilizzare in caso di necessità ed eventuali medicinali a stretto uso personale. Attrezzatura facoltativa (ma consigliata): 2 bastoncini, il cappellino, gli occhiali da sole, la crema solare, lo spray repellente anti-insetti, il telo da poggiare per quando ci si fermerà a mangiare, una maglietta di ricambio da indossare nel caso si sia predisposti a sudare, macchinetta fotografica, il pranzo al sacco, almeno un litro e mezzo di acqua, snack energetici e frutta e Sali minerali da prendere in caso di necessità.

L'appuntamento è per stamattina 17 novembre ad Allumiere alle ore 9:30. A guidare i partecipanti saranno le guide esperte e preparate Annamaria (3396200050) ed Emanuele (3292148526)

©