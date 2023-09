«Usiamo i mezzi pubblici». Questo l’appello della sindaca Chiara Frontini a poche ore dalla riapertura delle scuole. «Una soluzione - prosegue la sindaca - per evitare o almeno limitare i consueti ingorghi che si verificano nella zona di piazza Crispi/Porta della Verità e Porta Romana. E quest’anno - aggiunge Frontini - ci sono in corso anche i lavori per gli interventi Pnrr. Proviamo a cambiare anche noi le nostre abitudini, soprattutto se alcuni cambiamenti sono a vantaggio dell’intera comunità».

A tal proposito, l’amministrazione comunale ha adattato le linee autobus in modo da renderle funzionali e compatibili con gli orari scolastici. Nel dettaglio, queste le fermate della linea 1C e 1C Scolastica dove poter lasciare i figli, in tutta sicurezza:

- parcheggio del Sacrario alle 7.35 oppure piazzale Romiti alle 07.55 per chi deve entrare all’interno di Porta Romana (studenti dei licei Buratti / S. Rosa / Ruffini e IC Fantappiè), fermando l'autobus a piazza Fontana Grande alle 8.02 ca - linea 1C;

- parcheggio in fondo a viale Bruno Buozzi - incrocio tangenziale ovest ore 7.35, oppure piazzale Gramsci ore 07.40 per chi deve entrare porta della Verità (studenti Ruffini e IC Fantappiè) fermando l'autobus a Porta della Verità alle 7.45 ca e a porta Porta Romana alle 7.50 - linea 1C scolastica.

La stessa linea prosegue fino all’IC Canevari e all’IC Vanni plessi di via Carlo Cattaneo alle 8.

Per tutto il mese di settembre il servizio studenti della linea 1C e 1C scolastica sarà gratuito (riservato under 18 e per le sole corse in orario scolastico di entrata). Info Francigena 0761/309129 oppure 0761/341786.

