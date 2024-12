CERVETERI – «Sono in corso le attività di ripristino del depuratore». Prova a rassicurare ancora il sindaco Elena Gubetti dopo il sequestro della Capitaneria di porto avallato poi dal gip di Civitavecchia. L’impianto però sarebbe dovuto tornare a norma già entro il fine settimana scorsa, sempre secondo quanto detto dal primo cittadino. Così però non è stato e la situazione non può dirsi conclusa definitivamente. Nel frattempo la stessa Gubetti è stata nominata custode giudiziario della struttura di Campo di Mare andata in tilt per qualche motivo. «Non appena ricevuto la notifica da parte della Procura – chiarisce - mi sono immediatamente attivata con gli uffici tecnici affinché si desse priorità assoluta nel mettere in campo tutte le attività non solo di messa in sicurezza dell'impianto ma anche del ripristino del normale funzionamento dello stesso. Comunicherò tempestivamente ogni nuovo sviluppo alla cittadinanza». Si attendono con trepidazione le analisi di Arpa che potrebbero confermare o meno uno scenario di inquinamento della foce Zambra che a quel punto rischierebbero di compromettere ancor di più una vicenda di per sé già grave. «Nella mattinata di sabato – aggiunge Gubetti – ho effettuato il sopralluogo col comandante della Capitaneria Cristian Vitale, che ringrazio per il grande supporto che ci sta dando, durante il quale ho avuto modo di avere un quadro tecnico della situazione. Grazie ai tecnici incaricati, contiamo di riportare al pieno funzionamento del depuratore nel tempo più breve possibile».

