SANTA MARINELLA - Aperta la graduatoria per l’accesso al programma di sterilizzazione dei cani di proprietà. L’amministrazione comunale ha aderito al progetto di prevenzione del randagismo urbano e suburbano avviato dall’Asl Roma 4 e approvato dalla Regione Lazio in accordo con il Dipartimento di Prevenzione Asl Rm 4. La campagna interesserà i cani di proprietà con il fine di contenere le nascite indesiderate e contrastare il randagismo. Per poter accedere alla graduatoria si dovrà presentare domanda entro le 12.30 del 31 ottobre, compilando il modello che andrà consegnato in busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune o tramite mail inviata alla posta elettronica del Comune di Santa Marinella.

Per l’ammissione al progetto il richiedente deve essere residente a Santa Marinella e avere un Isee in corso non superiore ai 15mila euro. Le domande pervenute saranno valutate dal servizio comunale e poi sarà la stessa Asl Roma 4 a gestire la graduatoria in base ai fondi stanziati disponibili. Nell’eventualità che il cane di proprietà non fosse ancora dotato di microchip, in concomitanza con l’operazione di sterilizzazione, verrà attuata anche la microchippatura e l’iscrizione all’anagrafe canina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA