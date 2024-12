SANTA MARINELLA – Sono stati installati, la notte scorsa, i piloni delle pensiline del binario 3 della stazione di Santa Marinella.

La struttura è stata posizionata lungo tutto il tratto della banchina dove transitano e si fermano i treni in direzione della capitale.

La messa in opera dei piloni ha visto l’interruzione della linea ferroviaria per qualche ora, ripresa poi regolarmente alle tre di notte senza recare modifiche al traffico giornaliero. Si è reso necessario anche l’intervento della Polizia locale per la rimozione di alcune vetture parcheggiate.

“Come annunciato nei giorni scorsi dalla società appaltatrice dei lavori e dalla stessa RFI, la società che si occupa della gestione delle infrastrutture di Ferrovie, proseguono i lavori della nuova stazione – afferma il sindaco Pietro Tidei – Finalmente i tanti viaggiatori e i pendolari, che ogni giorno utilizzano il treno per raggiungere la nostra città o il posto di lavoro, avranno le tanto attese pensiline. Nei prossimi giorni, la linea ferroviaria verrà interrotta di notte per consentire la posa delle coperture, che saranno di riparo da sole e pioggia”.

Tidei, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati, segue da vicino il proseguimento degli interventi.

“Siamo in stretto contatto con chi esegue e dirige i lavori della nuova stazione ferroviaria – afferma l’assessore Amanati – L’amministrazione comunale segue molto da vicino gli interventi che Rfi sta eseguendo. A giorni inizieranno i lavori per la costruzione della nuova via di accesso e la sistemazione del piazzale antistante. Dobbiamo pazientare perché ci vorrà ancora del tempo perché si portino a termine tutti gli interventi, ma sono certo che poi avremo una stazione che farà invidia a molte città e che sarà più fruibile e attrezzata”.

