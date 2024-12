CIVITAVECCHIA – La riqualificazione della stazione ferroviaria di Civitavecchia è finalmente pronta a diventare realtà con i lavori che potrebbero partire già nel 2025. Dopo anni di stallo, il progetto sembra finalmente essere tornato al centro dell’agenda politica con la nuova amministrazione giallo-rossa guidata dal sindaco Marco Piendibene che ha fornito alcuni aggiornamenti.

«È vero che le altre stazioni del comprensorio sono state rinnovate e Civitavecchia no, ma c'è un motivo: un vecchio contenzioso con RFI sulla variante 29. In questi sei mesi abbiamo lavorato intensamente per trovare un accordo, e sembra che la strada sia finalmente tracciata», ha dichiarato Piendibene durante un recente incontro con i commercianti in aula Pucci.

L’assessore al commercio e urbanistica Enzo D’Antò ha confermato che l’11 dicembre potrebbe essere il giorno decisivo per la firma dell’accordo con RFI. «Una volta siglato l’accordo, i lavori potranno iniziare. Il progetto prevede una trasformazione radicale della stazione: non solo più moderna e funzionale, ma anche più accogliente e rispondente alle esigenze di pendolari, crocieristi e cittadini», ha spiegato D’Antò. Il progetto prevede una nuova configurazione dell’intera area, dal parcheggio dei Santi Martiri Giapponesi fino al piazzale della stazione. Verranno realizzate una zona commerciale, aree verdi, nuovi parcheggi e una viabilità ottimizzata. L’amministrazione punta a creare un “biglietto da visita” che rappresenti al meglio la città e risponda alle esigenze di pendolari e turisti. Secondo il primo cittadino i lavori potrebbero partire già nel 2025 visto che RFI ha già i fondi a disposizione, si attende quindi l’incontro dell’11 che potrebbe essere il punto di svolta per vedere finalmente una stazione ferroviaria a prova dei 3,5 milioni di crocieristi che toccano Civitavecchia ogni anno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA