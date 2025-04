SANTA MARINELLA - Proseguono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana, gruppo Fs, a Santa Marinella per restituire all’utenza e alla cittadinanza una stazione rispondente alla normativa europea per le persone a ridotta mobilità, più moderna e funzionale, nodo di intermodalità per favorire lo scambio tra le diverse forme di trasporto. L’investimento complessivo è pari a 11mln di euro.

Lo fa sapere Rfi che annuncia che chiude provvisoriamente il sottopassaggio. «È in via di ultimazione – si legge nella nota di Rfi - il cantiere di riqualificazione funzionale, architettonica e impiantistica dei fabbricati viaggiatori. Nello svolgimento delle attività propedeutiche all’avvio dei lavori nel sottopasso, durante un sopralluogo, sono state riscontrate importanti lesioni nell’intradosso, per le quali si è ritenuta necessaria la chiusura dello stesso in via cautelativa, dal 9 aprile a metà giugno, per garantire la sicurezza di utenti e cittadini che ne usufruiscono. La chiusura permetterà, inoltre, di mettere in atto eventuali azioni di rinforzo contestualmente alla realizzazione degli interventi sul sottopasso già previsti da progetto, rallentati a causa del ritrovamento di un ordigno bellico inesploso della seconda guerra mondiale. I lavori che saranno effettuati sono l’inserimento e l’attivazione di due ascensori che renderanno accessibili a tutti gli utenti i marciapiedi di stazione, la demolizione della scala lato monte, oltre a una riqualificazione complessiva del sottopasso, compreso il rifacimento della pavimentazione e delle pareti ventilate. Per gli utenti di stazione è previsto, in attesa della riapertura del sottopasso, un percorso alternativo, attraverso il sovrappasso di via Carso».

«In sinergia con Rfi – ribadisce, per conto dell’amministrazione comunale l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Amanati – abbiamo ritenuto opportuno una riapertura parziale del sottopasso già a metà giugno per contenere i disagi che la popolazione pendolare, tra cui il sottoscritto, dovranno affrontare nel periodo di chiusura, tendendo conto inoltre dell’avvio della stagione estiva con conseguente aumento della presenza di turisti provenienti dalla Capitale. Nonostante i lavori, verrà preservato l’accesso al bar della stazione che continuerà a svolgere il servizio. Rfi, poi, ha avviato interlocuzioni con Trenitalia per l’attivazione di un servizio di biglietteria automatico sul marciapiede, direzione Roma, e in attesa di questo, sarà possibile acquistare il titolo di viaggio direttamente sul treno. Nei prossimi giorni verrà installato un monitor di arrivi e partenze».

Il primo piano della stazione di S. Marinella (piazza Matteotti) ospiterà, in comodato d’uso gratuito, il Centro operativo comunale (Coc), l'ufficio comunale che gestisce e controlla le emergenze e coordina le associazioni di volontariato della Protezione civile, il cui personale volontario potrà essere di supporto e assistenza nei servizi interni alla stazione ferroviaria.

Oltre al fabbricato viaggiatori e al nuovo fabbricato destinato ai servizi igienici pubblici, i marciapiedi, e il sottopasso, il progetto prevede anche la rifunzionalizzazione e la riorganizzazione del piazzale di stazione con la rimodulazione dei flussi in entrata/uscita del Tpl-Trasporto pubblico locale, taxi e veicoli privati, con una maggiore attenzione alla circolazione pedonale.

«Entro quest’anno – affermano dal Comune - la stazione di Santa Marinella sarà restituita a utenti, cittadini e turisti completamente riqualificata, rifunzionalizzata e accessibile».

