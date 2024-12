FIUMICINO – A fuoco questa mattina il ristorante don Chisciotte sulla statale Aurelia, nei pressi di Palidoro. Il rogo, per cause ancora in corso di accertamento, come riporta Adnkronos, è divampato intorno alle 9.30 di questa mattina mentre al suo interno, sembrerebbe, fossero in corso dei lavori edili per poter riaprire il locale per un evento di Capodanno. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno domato le fiamme. (segue)