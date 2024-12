CIVITAVECCHIA – Particolare ritrovamento nella serata di ieri nello specchio d’acqua antistante la Marina: la porzione inferiore di una statua. Subito sono scattate congetture di ogni tipo e c’è chi addirittura chi ha parlato di un ritrovamento risalente all’epoca romana.

Insomma, nel giro di qualche ora le supposizioni più assurde hanno fatto il giro dei social ma a quanto pare si tratta di un semplice manufatto di epoca moderna. Tradotto? Una statua da giardino. Ne è convinto il Museo nazionale di Civitavecchia, diretto dalla dottoressa Lara Anniboletti, che si era già mosso insieme alla Sovrintendenza a febbraio dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di una statua, apparentemente antica, in mare.

La Sovrintendenza non ha lasciato nulla al caso, alcuni sub si sono immersi per effettuare accurati rilievi sulla statua riuscendo a documentare - vista la presenza di alcune parti in cemento e in plastica -che non si trattava di un manufatto di epoca antica. Quella tirata fuori dall’acqua nella serata di lunedì è proprio quella statua su cui i sub avevano già indagato a febbraio.

Certo sembrava strano che un reperto del genere non fosse mai stato notato da nessuno.

