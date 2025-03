CIVITAVECCHIA – La Statua del Bacio è pronta ormai a fare le valigie e lasciare quella piazza della Vita che, per tre anni, l’ha ospitata tra selfie e foto ricordo di migliaia e migliaia di turisti, e tra un “ci vediamo sotto la statua” pronunciato da tanti civitavecchiesi per darsi appuntamento. Giovedì mattina, infatti, “Embracing Peace”, questo il nome della statua, sarà smontata per la seconda volta: la prima nel 2014, quando l’amministrazione Cinque Stelle guidata dall’allora sindaco Antonio Cozzolino le diede il benservito dopo tre anni di bella mostra alla Marina. La ditta incaricata di procedere alle operazioni già ieri ha fatto un sopralluogo nella piazza, sotto lo sguardo di molti curiosi, convinti che stessero portando via la statua.

Originariamente concessa in prestito durante l’amministrazione precedente, la permanenza del Bacio era stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 con una delibera della giunta per un costo di 20.000 euro. La nuova maggioranza però ha deciso di non estendere ulteriormente il prestito, che sarebbe costato circa 35.000 euro l’anno, né di acquistare l’opera. Dove verrà trasferita? Voci la vorrebbero in Belgio, ma proprio in queste ultime ore sarebbe arrivata un’offerta dal comune di Santa Marinella. «Non che la statua abbia attinenza con la storia della nostra città - ha spiegato il sindaco Pietro Tidei - ma possiamo garantire un’alternativa. È vero, ho avanzato un’offerta minima, vediamo se verrà accolta o meno. Sicuramente potrebbe essere un’attrattiva in più per Santa Marinella, da posizionare fronte mare». Da Civitavecchia a Santa Marinella, il Bacio potrebbe restare affacciato sul Tirreno.

