ALLUMIERE - Ad Allumiere stasera saranno protagoniste le bellissime modelle che parteciperanno alle “Selezioni di Miss Universo Lazio”. L'evento è promosso dalla "Upside Agency", una società di eventi di Roma che firma la terza tappa di Miss Universo sul territorio laziale.

Stasera, nella splendida cornice di piazza della Repubblica di Allumiere, si terrà una bellissima serata in cui tante ragazze meravigliose sfileranno e saranno votate per essere scelte per partecipare all’amato concorso "Miss Universo". Saranno circa 20 le Miss da ogni parte della regione Lazio che sfileranno e si presenteranno al pubblico e alla giuria.

Le tre Miss vincitrici si aggiudicheranno il lasciapassare per la finalissima regionale prevista per il prossimo 31 agosto.

La serata sarà allietata da intermezzi musicali di giovani voci del panorama musicale.

Il primo cittadino, Luigi Landi, si è da subito dimostrato favorevole all’iniziativa, e grazie al sostegno organizzativo della nuova Proloco di Allumiere e a sponsor locali si realizzerà stasera una serata magica all’insegna della bellezza e del made in Italy.

©RIPRODUZIONE RISERVATA