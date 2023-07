Alcuni volantini inneggianti a Carlo Giuliani sono comparsi ieri in diverse zone della città. “Onore al compagno Giuliani, onore a tutti i compagni caduti combattendo contro lo Stato e il capitale” questa la scritta che compare sui manifesti firmati dal Comitato di lotta Viterbo in cui è riprodotta l’effige dello stesso Giuliani.

Sarebbero stati affissi nella zona di via delle Fortezze, in via Ippolito Nievo, in strada Capretta e lungo la Tangenziale ovest. Sul fatto sarebbe indagando la Digos. Proprio domani ricorrono 22 anni dalla morte avvenuta, in piazza Alimonda a Genova il 20 luglio 2001, durante gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in occasione del G8.