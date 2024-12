CERVETERI - Non riescono più a chiudere occhio la notte. Colpa dell'ululato dei cani, un'ottantina, che avrebbero trovato "rifugio" all'interno di un appezzamento in via delle Gardelle. Protagonisti delle notti insonni sono i residenti della frazione de I Terzi che spiegano come all'interno di quell'appezzamento sia «nato un rifugio» per gli amici a quattro zampe «che purtroppo non ci lasciano dormire». Da qui l'appello all'amministrazione comunale e agli enti preposti affinché vengano presi «dei provvedimenti per regolamentare questa "pensione per cani"» dove i cittadini pensano possano essere presenti «vizi di forma». «Siamo amareggiati, non ci ascolta nessuno - proseguono - troviamo assurdo che qualcuno, a nostra insaputa, abbia realizzato questo "canile" vicino alle nostre abitazioni». Ad intervenire sull'argomento è anche il consigliere d'opposizione, Luigino Bucchi: «Andrò a verificare di persona la situazione. I residenti - ha detto - sono molto arrabbiati». Dal canto suo l'amministrazione comunale sta seguendo la vicenda insieme agli altri organi preposti. «Da quel che ci risulta - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - è stato effettuato un sopralluogo da parte della Asl e la struttura sembra non avere alcuni requisiti». Da qui dunque sarebbero scattate alcune prescrizioni. Ma il primo cittadino assicura: «Seguiremo la vicenda».

