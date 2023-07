Brandisce un coltello e usa spray urticante contro i passanti. Paura ieri sera al Sacrario dove è stato richiesto l’intervento dei carabinieri.

I militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Viterbo arrivati in piazza Martiri d’Ungheria, hanno fermato un viterbese di 45 anni.

Questo, poco prima, trovandosi trovatosi in un’area affollata da giovani, aveva estratto un coltello da cucina e lo spray al peperoncino che aveva struzzato davanti ai passanti. I carabinieri lo hanno portato in caserma e lo hanno denunciato per getto pericoloso di cose, nonché porto di armi od oggetti ad offendere. Oggetti posti sotto sequestro.