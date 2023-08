LADISPOLI - Per molti personaggi dello sport, Marina di San Nicola è un buen retiro. La piccola Svizzera del mare, infatti, è meta ogni anno di presenze di vip del calcio. Per esempio il calciatore della Lazio, Danilo Cataldi, da anni trascorre molti dei suoi week end nella casa di San Nicola, frequentando lo stabilimento Mini Beach. Un ex, che ha giocato con la Roma per tanti anni, è Fabio Petruzzi che nei mesi estivi si gode il mare della frazione ladispolana. Anche l'ex direttore generale della Roma, attualmente della Fiorentina Daniele Pradè , è un assiduo frequentatore di Marina di San Nicola, dove da tempo ha la sua villetta e spesso viene intravisto nei bar a leggere i giornali. Fino a qualche anno fa quando lavorava per il club giallorosso, naturalmente si vedeva molto di più. Da quando è in altre società, lontano dalla Capitale, fa delle apparizioni fugaci. Un altro personaggio legato al calcio, telecronista Rai della nazionale, passa le sue ferie qui, in riva al mare. È Alberto Rimedio, voce delle telecronache della tv di Stato, che anche quest'anno sta passando le vacanze nella sua abitazione a pochi metri dal mare. Più che l’auto preferisce la bicicletta, visto che percorre tanti chilometri sulla ciclabile che da Marina di San Nicola conduce a Ladispoli. Senza dimenticare il recente matrimonio dell’ex romanista Cole celebrato dal sindaco a La Posta Vecchia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA