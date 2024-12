CERVETERI - È tempo di bilanci per l'associazione nautica Campo di Mare asd E asd Extreme sport. Tanti gli utenti che durante il periodo estivo hanno partecipato alle attività promosse dalle due associazioni. Riflettori puntati sul progetto "Jaramba un posto al sole", patrocinato dalla Capitaneria di Porto e che si è concretizzato «nell'ospitalità gratuita a persone in difficoltà, così rendendo la fruibilità del mare inclusiva e dando la possibilità a chi altrimenti non avrebbe potuto di poter serenamente godere con comfort e in sicurezza del nostro mare». C'è poi il progetto "Pallavolo sociale" praticato durante i mesi invernali e primaverili gestito dalla Comunità terapeutica Fratello Sole di Santa Severa «che opera da oltre 40 anni nel settore della prevenzione e della cura delle tossicodipendenze utilizando anche le attività motorie e sporie come efficace strumento terapeutico e valido mezzo di integrazione». Il progetto, durante il periodo estivo si è trasformato così da "Pallavolo sociale" a "Beach Volley sociale" con grande partecipazione e soddisfazione dei ragazzi seguiti dalla Comunità. Terzo progetto sul podio è "Sport per tutti" indirizzato ai ragazzi con problematiche intellettive, relazionali e motorie. La giornata conclusiva del progetto è stata caratterizzata da una amichevole tra i giovani dell'associazione nautica e i giovani "speciali" delle Extreme Sport. «È stato - hanno detto gli organizzatori - un bellissimo e gratificante evento, conclusosi con una piccola cerimonia di premiazione e tanti applausi». Il presidente dell'associazione nautica, Celso Caferri, ha inoltre voluto ringraziare i componenti del consiglio direttivo, i soci, la Extreme Sport e il direttore sportivo Fabiana Insolda «per il sostegno a tali iniziative»: «Un piccolo contributo ad integrazione, socializzazione, amicizia e solidarietà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA