CIVITAVECCHIA – Finalmente iniziano ad aprire le spiagge del lungomare cittadino. Uno dei primi problemi con cui ha dovuto fare i conti nell’immediato, vista l’inoltrata stagione estiva, la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Piendibene è stato quello degli stabilimenti balneari chiusi, dalla Marina fino al Pirgo, lato sinistro della passerella. Ora la situazione grazie al lavoro dell’assessore Stefano Giannini sembrerebbe in via di risoluzione.

Fino a pochi giorni fa, infatti, era aperto un solo stabilimento, quello alla destra della passerella del Pirgo. Le problematiche di cui si è parlato sono state varie, dalle sanzioni salate ancora non saldate per alcuni, fino alle condizioni poco vantaggiose un po’ per tutti passando dal nuovo regolamento per musica ed eventi. Problematiche che andranno sicuramente affrontate ma, intanto, il Pincio ha sollecitato tutti i concessionari all’apertura, come da concessione d’altronde.

«Su segnalazione del presidente per il tavolo della cultura dell’agibilità Elena De Paolis - ha spiegato Giannini - con l’assessore ai Servizi sociali abbiamo dato mandato di montare l’accesso per disabili alla spiaggia della Marina, a stretto giro seguiranno tutte le altre spiagge».

De Paolis, infatti, aveva lamentato l’impossibilità per persone con difficoltà motorie di accedere alla spiaggia. Dopo le sollecitazioni dell’amministrazione sembra che, pian piano e nonostante il forte ritardo, chi deve aprire stia aprendo anche se c’è qualche “defezione”, come ad esempio l’area di piazza Betlemme che probabilmente resterà vuota. L’Isolotto del Pirgo, con stabilimento annesso, è tornato operativo proprio in questi giorni.

«Siamo stati chiari - ha detto Giannini - e abbiamo detto ai concessionari che devono aprire». D’altronde il problema è anche di sicurezza per i bagnanti. Tra le idee di Giannini c’è una spiaggia per gli amici a quattro zampe, un qualcosa su cui lavorare in vista magari della prossima stagione estiva. Sicuramente, come fatto notare anche da diversi commercianti, per la prossima stagione balneare ci sarà qualcosa da rivedere.

