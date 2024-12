LADISPOLI – Ancora avanti con “Estate Sicura 2024”. Il progetto di sorveglianza sulla costa, con tanto di bagnini sulle torrette di avvistamento nelle varie postazioni da Ladispoli a Marina San Nicola, resterà operativo fino all’11 settembre. Un modo per prolungare in sicurezza le vacanze dei villeggianti che hanno deciso di rimanere ancora in città, o di quelli che invece hanno scelto l’ultimo periodo d’estate per le ferie evitando così il caos del periodo più affollato. Saranno sempre cinque le spiagge libere presidiate e in rigoroso collegamento via radio con la protezione civile Dolphin che ha la propria sede sul lungomare sud di via Marina di Palo. Il piano estivo, in sinergia con la Capitaneria di Porto di Ladispoli-Marina San Nicola e il comune di Ladispoli, in particolare con il delegato al Demanio marittimo Pierpaolo Perretta, ha portato a dei risultati con diversi interventi tra salvataggi e altre azioni, come quella del recupero dei bimbi che magari si erano allontanati dai genitori. L’ultimo tempestivo salvataggio è stato quello della scorsa settimana nel tratto tra la spiaggia libera e lo stabilimento La Baia dove sono stati recuperati padre e figlio di 8 anni, turisti francesi in villeggiatura. Poi a Torre Flavia, la porzione di arenile forse più importante ed estesa della città, sono stati piazzati nel week end i cani eroi sempre pronti ad ogni evenienza. Molto probabilmente questa iniziativa verrà riproposta anche nel prossimo anno. Il vero obiettivo semmai sarà quello di far arrivare prima i fondi regionali in modo da poter organizzare il piano anche a giugno, senza necessariamente dover attendere il mese successivo.

