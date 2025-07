LADISPOLI – Da domani e fino al 6 settembre torna l’isola pedonale in centro. È l’amministrazione comunale ad informa che tutti i venerdì e il sabato dalle ore 19 a mezzanotte e mezza le auto non potranno transitare nel salotto urbano. In particolare viale Italia, piazza Marescotti (ad eccezione dei posti riservati ai disabili presenti) e via regina Margherita (nel tratto tra via Lazio e piazza della Vittoria) saranno interdette al traffico e alla sosta. «Un’occasione per passeggiare sotto le stelle, fare shopping nei negozi aperti anche di sera e godersi le attività in città e gli spettacoli di piazza Rossellini», si legge nella nota di palazzo Falcone. Da domani spazio ai tributi nei confronti dei grandi artisti ad iniziare da “Icaro”, la cover di Renato Zero e domenica 6 serata speciale per Achille Lauro. In mezzo, sabato 5 luglio, “Bailo in curso”: show di area latina in piazza Rossellini ma anche “Che brutta piega”, lo spettacolo teatrale nel sito archeologico della Grottaccia. Il 9 in agenda in teatro “Piccole donne” dell’associazione Nuove Frontiere mentre il 10 per i bambini la conferma di Fiacca & Bistecca. Gradita sorpresa l’11 con l’arrivo degli Stornellatori romani.

