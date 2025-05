ALLUMIERE - "Non c'è due senza tre": la Contrada Burò di Allumiere ha messo a segno il terzo evento della stagione che si è rivelato un ulteriore successo; emozinanteil gemellaggo con la “Contradda “Via Giuliano” di Artena. Lo scorso 16 maggio nel salone dell’oratorio di Allumiere si è svolto lo “Special Dinner”, una cena durante la quale è stato donato ai contradaioli il nuovo fazzoletto presentato dal presidente Amedeo Mariani, sul quale sono raffigurati l’immancabile archetto che contraddistingue la Contrada e le date delle vittorie del Cencio tanto care ai contradaioli. Durante la serata è stato ufficializzato il gemellaggio con la Contrada “Via Giuglianello" che è la più titolata di Artena. I direttivi e i contradaioli del Burò e quella di “Via Giuliano” hanno condiviso idee, collaborazioni per il futuro. Il momento topico è stato lo scambio dei Gagliardetti tra le Contrade. All’evento hanno partcipato il sindaco Luigi Landi, gli esponenti della Proloco e il parroco. La serata è stata anche l’occasione per presentare la bozza del programma della “Sagra del Vino e del Tartufo 2025" che si svolgerà dal 27 al 29 giugno alla Cavaccia. Sia i contradaioli che gli ospiti sono rimasti colpiti dalle molteplici attività,spettacoli e novità offerte. Il presidenteMariani, oltre a ringraziare i partecipanti ha fatto un plauso a tutti i ragazzi che hanno contribuito in modo determinante per la riuscita dell'evento, nonchè ai contradaioli di sempre ancora presenti “a testimonianza - spiegano dal direttivo - che insieme si può crescere ancora e centrare gli obiettivi dell'anno, restando spensierati e determinati, mantenendo sempre vivo l’associazionismo e il volontariato, qualità che hanno reso grande il Palio delle Contrade”. Il presidente Mariani commenta: “Sono lusingato di rappresentare questa Contrada fatta di gente schietta ,umile e vogliosa di vincere. Ho visto tante facce nuove tra i giovani e meno giovani che hanno dato la loro disponibilità a partecipare ai prossimi eventi.Voglio ribadire che il direttivo è aperto a tutti la Contrada ha sempre bisogno di nuova linfa per migliorarsi in qualsiasi settore. Grazie e forza Buró". Entusiasti del gemellaggio gli ospiti di Artena, i quali hanno invitato i bianconeri al loro Palio i primi di agosto con vari giochi a punti e checulminerà il 10 con la gara degli asini, ossia l’ultimo gioco dell'entusiasmante Palio di Artena che il Burò onorerà”.

