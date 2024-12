I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Tuscania hanno denunciato un uomo di 53 anni, a cui era stato affidato in custodia un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo a seguito di controlli stradali che avevano evidenziato la circolazione con assicurazione scaduta.

Dagli accertamenti condotti dai militari, è emerso che l’uomo aveva fatto sparire il mezzo, che nel frattempo era stato confiscato e doveva essere acquisito dall’Erario dello Stato.

Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare l'attuale ubicazione del veicolo. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e appropriazione indebita.