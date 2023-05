SANTA MARINELLA – Indagini in corso della Polizia per ricostruire quanto avvenuto a Santa Marinella. Una sparatoria in strada avrebbe messo in allarme i residenti della zona alta della cittadina. La vicenda vedrebbe coinvolti tre pregiudicati, con i colpi partiti dalla pistola di uno di questi nei confronti di una coppia: nessuno è rimasto ferito. Al momento sono in corso interrogatori – con le persone coinvolte ascoltate dagli inquirenti – ed indagini serrate da parte della Polizia. (SEGUE)