PHOTO
CIVITAVECCHIA -È stato convalidato nella mattinata di oggi l’arresto di F.P., il 33enne civitavecchiese fermato dalla Polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Lo ha deciso il giudice Simone De Santis nel corso della direttissima svoltasi presso il Tribunale di Civitavecchia, confermando al tempo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari.
F.P. era stato arrestato nel primo pomeriggio di ieri dagli agenti del Commissariato di viale della Vittoria, che durante un’operazione di controllo lo avevano trovato in possesso di circa 70 grammi di cocaina, suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre a una pistola ad aria compressa, regolarmente detenuta ma comunque sequestrata come oggetto potenzialmente pericoloso.
Durante il procedimento, l’avvocato difensore Tiziano Iervolino ha chiesto i termini a difesa, riservandosi di produrre la documentazione utile a chiarire la posizione del suo assistito e preannunciando l’intenzione di valutare la richiesta di un rito alternativo.
Il giudice ha fissato la prossima udienza per il 14 ottobre, data in cui si inizierà ad affrontare il merito della vicenda.
Nel frattempo, F.P. resterà ristretto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa degli sviluppi giudiziari.
L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli antidroga intensificati nelle ultime settimane sul territorio civitavecchiese, finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione alle aree urbane e ai luoghi frequentati dai più giovani.
Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine sugli ambienti civitavecchiesi legati al traffico di droga, anche alla luce delle recentissime operazioni di polizia che hanno portato ad importanti arresti per spaccio e a numerose denunce a piede libero.