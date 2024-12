Minacciano animatore turistico per estorcergli denaro spacciandosi per mafiosi. I carabinieri hanno denunciato una coppia, lui di origine siciliana e lei dell’Est Europa, per estorsione ai danni di un giovane animatore turistico della Tuscia.

I militari della stazione di Soriano nel Cimino hanno scoperto che la coppia, conosciuta durante l’estate del 2023 in un villaggio turistico, aveva cercato di ottenere denaro minacciando la vittima di appartenere a un’organizzazione mafiosa.

Inizialmente i due si erano avvicinati all’uomo in modo cordiale, chiedendo prestiti che sarebbero dovuti essere restituiti. Ma con il passare del tempo le richieste erano diventate sempre più minacciose e aggressive, fino a costringere il giovane animatore a versare 2000 euro tramite bonifici che non sono mai stati restituiti.

Il reato di estorsione – rimarca l’Arma - non solo colpisce economicamente le vittime, ma ha anche un impatto psicologico devastante. Le persone coinvolte possono sentirsi minacciate e impaurite, vivendo in costante ansia e paura per la propria sicurezza.

Non a caso i presunti autori di questo grave episodio avevano minacciato la vittima di essere molto vicini a boss mafiosi di elevato spessore, proprio al fine di coartarla e continuare ad estorcerle denaro. Fortunatamente in questo caso la vittima ha trovato il coraggio di rivolgersi ai militari della Stazione di Soriano nel Cimino che hanno posto fine a questa incredibile vicenda. Uno dei due presunti responsabili tra l’altro è attualmente recluso in carcere proprio per reati analoghi.

L’estorsione è un reato odioso e pericoloso che non deve essere sottovalutato, non a caso punito molto severamente dal nostro ordinamento con una pena fino a 10 anni di reclusione. La collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine è fondamentale per contrastare efficacemente questo fenomeno e garantire la giustizia e la legalità nella nostra comunità.