CIVITAVECCHIA – Sono 6.702 le persone detenute nella Regione Lazio a fronte di 4.610 posti effettivi (sui 5.213 posti regolamentari), con un tasso di affollamento totale del 145%. Dato superiore alla media nazionale, che si attesta al 132%. Questo emerge dai dati della Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà che oggi ha indetto una mobilitazione nazionale.

Maglia nera il carcere di Regina Coeli, con un tasso di affollamento del 185%, seguito da Civitavecchia Nuovo Complesso (178%) e Rieti (174%).

Dei 14 istituti penitenziari regionali, solo 4 sono sotto la soglia del 100%: il Rebibbia Reclusione di Roma (96%), G. Passerini di Civitavecchia (93%), il Rebibbia Terza Casa (58%) e il carcere di Paliano, in provincia di Frosinone (41%).

Per quanto riguarda l’istituto minorile Casal del Marmo si è passati dai 29 presenti nel giugno 2021 ai 67 di febbraio 2025. Secondo i Garanti poi sui 3.418 agenti di polizia penitenziaria in pianta organica necessari, sono effettivi solo 2.782, con una mancanza di 636.

Anche sul tema degli educatori, dei 94 necessari sono 86 quelli effettivi (-8). Sui 54 detenuti morti nelle carceri italiane nel 2025 infine, sono 6 quelli reclusi nel Lazio: per quanto riguarda i suicidi accertati, dei 13 registrati a livello nazionale, sono 2 quelli verificatisi nel Lazio.

Particolarmente preoccupata per i dati diffusi è la consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei. «Numeri che parlano da soli e che ritengo debbano indurre con la massima urgenza il presidente della Regione Lazio Rocca – ha spiegato – a sollecitare il Governo nazionale affinché vengano individuate soluzioni concrete per risolvere tale situazione, inaccettabile sia per i detenuti che per il personale che lavora nei penitenziari».