ALLUMIERE - Dall’ 8 al 10 agosto il cortile della Scuola Primaria di Allumiere si trasformerà in uno spazio di bellezza e ispirazione con la rassegna “Sotto lo sguardo delle Muse”, un incontro tra pittura, fotografia e poesia. Una manifestazione culturale gratuita, aperta a tutti, che animerà le serate del paese dalle ore 17 alle 24, offrendo un percorso multisensoriale tra immagini, parole ed emozioni. Organizzata in collaborazione da Associazione Click, La Bottega dell’Arte e Apa. L’iniziativa si propone come un dialogo tra linguaggi espressivi diversi, capaci di arricchirsi a vicenda e coinvolgere il pubblico in un viaggio artistico unico e suggestivo. Nel cuore del centro storico, tra gli alberi e i muri che hanno visto crescere generazioni, la mostra collettiva metterà in relazione opere pittoriche, scatti fotografici e componimenti poetici, creando connessioni inaspettate tra visione e parola. Ogni immagine, ogni verso, ogni colore sarà una finestra aperta sull’anima degli artisti e sulla sensibilità che attraversa le diverse forme dell’arte. Il titolo della rassegna richiama l’idea di un’ispirazione che osserva e guida, come le Muse dell’antichità, custodi dell’estro e della creatività. Il visitatore potrà passeggiare tra cornici e cavalletti, pannelli fotografici e calligrafie, lasciandosi trasportare in un’atmosfera delicata e coinvolgente, dove ogni sguardo potrà trovare una propria risonanza interiore. “Sotto lo sguardo delle Muse” rappresenta anche un momento di sinergia tra artisti locali e appassionati di tutte le età, un’occasione per valorizzare i talenti del territorio e promuovere la cultura come strumento di dialogo e bellezza condivisa. Un’esperienza da vivere lentamente, al tramonto o sotto le stelle, in un luogo carico di memoria e accoglienza. Per tre sere l’arte sarà protagonista accendendo emozioni e pensieri in chiunque vorrà lasciarsi ispirare.

