Sotto l’effetto della droga. due giovani scivolano da un tetto e finiscono all’interno di uno stabile. E’ accaduto domenica sera. All’arrivo della squadra volante i due, “in evidente stato di alterazione psicofisica” come riferisce la questura, non sono riusciti a giustificare la loro presenza sul posto. Perquisiti all’interno degli slip di uno dei due è stata rinvenuta una busta con dentro 12 involucri contenenti sostanza solida bianca, mentre nella cerniera del marsupio del secondo 200 euro in contanti. I poliziotti hanno quindi proseguito poi gli accertamenti presso la struttura ricettiva dove i due hanno dichiarato di alloggiare. Nella stanza occupata dentro al cassetto del comodino ubicato al lato del letto sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. La sostanza sequestrata, all’esito del successivo esame qualitativo, risultava essere crack per un peso complessivo di circa 30 grammi. I due sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida del provvedimento avvenuta nel rito direttissimo di lunedì pomeriggio, è stata notificata loro anche la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Viterbo.