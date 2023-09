Il 21 settembre, come ormai da diversi anni, in occasione della ricorrenza di San Matteo, si svolgerà all’auditorium del Polo culturale della Fondazione Carivit, il convegno organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Viterbo in collaborazione con la guardia di finanza di Viterbo dal titolo: “Etica e sostenibilità nell’economia”.

Con “sviluppo sostenibile” si intende sostenibilità economica, sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale, concetti tradotti in target strategici e specifici che le imprese devono perseguire e che sono riconducibili ai 17 Sustainable development goals dall’Agenda 2030 delle Nazioni unite. Per le aziende, la gestione delle variabili relative alla sostenibilità è oggi una condizione imprescindibile di continuità aziendale, e pertanto i commercialisti possono fungere da agente di cambiamento e di promozione della sostenibilità nelle imprese che assistono, realizzando azioni di sustainability management nei loro studi.

L’incontro si svilupperà nel pomeriggio a partire dalle 15 e vedrà tra i relatori il vescovo Orazio Francesco Piazza, il consigliere nazionale dei dottori commercialisti, Gian Luca Galletti, il comandante provinciale della guardia di finanza di Viterbo, Carlo Pasquali e il professore dell’università degli Studi della Tuscia, Enrico Maria Mosconi.