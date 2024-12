CIVITAVECCHIA – Arrivano le prime multe a via Traiana, dopo l’introduzione della nuova disciplina della sosta, possibile per un’ora con apposizione di disco orario sul cruscotto dell’auto, dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20 nei giorni feriali.

Una decisione presa dall’amministrazione comunale per andare incontro, come spiegato dal delegato alla Polizia locale Flavio Fustaino, alle richieste dei commercianti della zona, per un maggiore rotazione nei parcheggi.

Da lunedì infatti gli agenti di Polizia locale stanno controllando il rispetto della nuova ordinanza, a seguito dell’apposizione della segnaletica verticale nella strada centrale. Si tratta in realtà di una ventina di posti, fino a ieri liberi; una boccata d’ossigeno importante però per i residenti che oggi si trovano a non avere possibilità di parcheggio libero nella zona. «A questo punto, attorno troviamo solo sosta oraria o parcheggi a pagamento - hanno spiegato - capiamo le motivazioni alla base della scelta dell’amministrazione, ma chiediamo anche un’alternativa per noi». Insomma una sorta di compensazione per chi risiede nella via e già deve fare i conti con gli stalli blu alla trincea e a via Felice Guglielmi, oppure con la zona del mercato off limits per le auto fino a metà pomeriggio.

«La soluzione c’è, dobbiamo solo attuarla - ha confermato Fustaino, che ieri mattina ha incontrato il portavoce dei residenti della zona - non vogliamo che sia una decisione contro qualcuno, la nostra, ma si tratta di un tassello importante nella riorganizzazione e nel progetto di riqualificazione della città, anche dal punto di vista viario, che abbiamo in mente, in risposta alle nuove esigenze di Civitavecchia, affinché sia più vicina ai cittadini».

©RIPRODUZIONE RISERVATA