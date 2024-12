SANTA MARINELLA - Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, dalle 8 alle 16 di oggi, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico, pertanto si potrebbero verificare abbassamenti di pressione o mancanze di acqua nelle seguenti strade: Via delle Colonie, Lungomare G. Marconi, Via Rucellai, Via Pirgus, Via Cicerone, Via Meleagro, Via G. Pascoli, Via Aurelia, Via Etruria, Via Giulio Cesare, Via Catone, Via Flaminia Odescalchi, Via Punico, Via G. Leopardi e Via IV Novembre e strade limitrofe. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: Via delle Colonie (angolo Piazzale della Gioventù), fronte Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in L.re G. Marconi 36, Via Cicerone (angolo Via Aurelio Saffi) e Via Meleagro (angolo Via Catone). Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.

