CERVETERI - Una «riunione partecipata» dove la società ha avuto la possibilità di tracciare «un bilancio degli interventi effettuati in questi sei mesi». All’ordine del giorno dell’assemblea del Comitato di zona di Valcanneto di domenica scorsa: la sorveglianza armata privata avviata dai cittadini per rendere più sicura la frazione e soprattutto le loro case. Negli anni, infatti, sono state numerose le segnalazioni di furti e tentativi di effrazione da parte dei malviventi nella abitazioni private. Un susseguirsi di episodi che ha portato all’attivazione del servizio privato, in via sperimentale. E ora si punta al rinnovo. «Il contratto scadrà l’8 gennaio prossimo - ha spiegato Antonella Temperini del CdZ di Valcanneto - contiamo ovviamente di avviare l’iter burocratico per il rinnovo del progetto prima di quella data così da garantire continuità». Per farlo sarà necessaria almeno la riconferma di chi sei mesi fa ha sottoscritto il primo contratto. Si parla di circa 350/370 privati. Il tutto per un costo di circa 20 euro al mese. Qualora poi gli iscritti fossero di più si potrà interagire con la società di vigilanza «per chiedere o una seconda auto o di estendere l’orario» di pattugliamento del territorio (al momento la fascia oraria va dalle 22 alle 6 del mattino successivo e prevede anche un contatto telefonico dedicato agli aderenti, da utilizzare nella fascia oraria del servizio per un intervento diretto della pattuglia in pochi minuti, ovviamente nell’ora del servizio).

Al momento, il risultato del pattugliamento, sembra essere positivo. «Si è sicuramente registrato un calo delle effrazioni e dei tentativi di effrazione durante le ore serali», ha spiegato Temperini.

A confermare il dato le minori segnalazioni e denunce dei residenti anche sui canali social della frazione.

Le pre-adesioni al servizio sono aperte fino al 15 dicembre. Per informazioni o iscrizioni ci si può recare anche nella sede del Comitato di zona dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.

©RIPRODUZIONE RISERVATA