CIVITAVECCHIA – Appartati, quasi isolati rispetto alla gente che passa, anche se il posto scelto per fumare è nel centro del centro cittadino.

Parliamo del Pincio, dell’area a ridosso dei campetti e della palestra. È in quel luogo, lontano da occhi indiscreti, che i ragazzi spesso si ritrovano per condividere esperienze e opinioni, ma anche per bere alcol e fare uso di droghe di qualsiasi tipo.

Di tanto in tanto scattano i controlli e qualcuno finisce nella rete. Come nel caso del 19enne che nel pomeriggio di mercoledì è stato sorpreso dai Carabinieri con dell’hashish. I militari del nucleo radiomobile, passando nella zona del Comune, hanno notato subito un movimento strano di ragazzi e hanno quindi deciso di intervenire e di fare chiarezza su ciò che stesse accadendo. La vista delle divise, come spesso capita, ha indotto più di qualcuno ad allontanarsi in maniera repentina, altri invece vengono controllati e le sorprese non mancano mai. Ieri pomeriggio i Carabinieri hanno notato un 19enne dall’atteggiamento sospetto. È bastato approfondire il controllo per capire che aveva nascosto della droga, circa cento grammi di hashish. Un quantitativo che ha portato i militari ad ipotizzare una detenzione ai fini di spaccio, per questo motivo la perquisizione è stata estesa all’abitazione del 19enne, dove gli operatori del Norm hanno recuperato altri cento grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo, oltre a del materiale in grado di far pensare a un’attività di spaccio. Una volta accompagnato in caserma e conclusa la parte burocratica, il giovane civitavecchiese è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che nella mattinata di ieri ha proceduto alla convalida, disponendo per il 19enne civitavecchiese l’obbligo di firma.