Ancora un arresto per spaccio al Sacrario. Lo hanno messo a segno i carabinieri sabato pomeriggio quando hanno fermato un viterbese di 21 anni.

Il giovane si trovava in via Martiri d’Ungheria mentre. I militari della sezione operativa, supportati dalla Stazione del capoluogo, lo hanno sorpreso cedere 1 grammo di hashish in cambio di 10 euro a un 40enne del posto che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Il 21enne è stato allora perquisito e trovato in possesso di due involucri di cellophane, contenenti complessivamente circa 85 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata mentre il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria. L’accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.