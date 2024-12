Dopo le denunce di danneggiamenti subiti ai danni di alcune centinaia di alberi di noccioleti, i carabinieri hanno intensificato i controlli, con un piano straordinario di servizi, impegnando anche i militari delle stazioni limitrofe, oltre che del Norm del comando compagnia di Ronciglione. Giovedì notte i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ronciglione hanno arrestato in flagranza due romeni, un 30enne residente a Blera e un23enne residente a Vetralla, che nulla avevano a che fare con i danneggiamenti delle ultime settimane, ma sono stati sorpresi a rubare nocciole all’interno di un’azienda agricola nel comune di Capranica.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato quando i militari hanno notato i due uomini intenti a trasportare sacchi di nocciole, per un peso complessivo di 300 chili, nonché ad accatastare altri 1700 chili di nocciole pronte per essere riposte in sacchi e portate via. Il valore della refurtiva è stato stimato in circa 6.000 euro.

Grazie alla pronta reazione dei carabinieri, tutta la merce rubata è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, consentendo di contenere il danno economico derivante da questo furto aggravato. Dopo aver completato le formalità di rito, i due arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo, che è stata immediatamente informata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ronciglione, i quali stanno proseguendo le indagini per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e verificare la possibile esistenza di un complice.